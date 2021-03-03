, 20:43 — REGNUM Как только Болонья станет «красной зоной» (с точки зрения эпидемиологической ситуации), в городе вступит в силу запрет на продажу алкоголя, заявил в среду, 3 марта, мэр города Вирджинио Мерола.

Столько кардинальная мера нужна для предотвращения так называемых «гуляний» (преимущественно молодежных) на улицах и площадях, которые, по мнению итальянских экспертов, и являются в последние месяцы основной причиной распространения вируса, пояснил Мерола.

По всей видимости, мэр Болоньи подразумевал ограничение продажи алкогольных напитков в барах и клубах, а не тотальный запрет, полагают наблюдатели.

По данным на 3 марта, в Италии умерли 98 635 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 343). Число подтвержденных носителей выросло на 20 884 (днем ранее — на 17 083). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 976 274 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 437 421 человек — на 6425 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 471 648 человек (за день этот показатель вырос на 28 255), что составляет 2,44% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.