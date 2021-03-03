Лос-Анджелес, США, , 20:43 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность подписать центрового «Кливленда» Андре Драммонд в случае, если «Кавальерс» решат выкупить контракт баскетболиста.

Напомним, что ранее «Кливленд» вывел игрока из своего состава и сейчас рассчитывает обменять его до трансферного дедлайна, который наступит в этом сезоне 25 марта. Если «Кавальерс» не удастся найти Драммонду новую команду, клуб выкупит его контракт, информирует портал Sportando.

В текущем сезоне Драммонд принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 17,5 очка и 13,5 подбора за игру.