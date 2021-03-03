Афины , , 20:47 — REGNUM В Греции за сутки выявили 2702 новых случая заражения коронавирусом. Это стало новым антирекордом для страны. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 3 марта. Сутками ранее в стране было выявлено 2353 новых случая.

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Подтвержденные случаи заражения с начала пандемии в Греции составили в общей сложности 197 279. В общей сложности 431 пациент находится на ИВЛ по всей стране, из них 69,9% — мужчины. Средний возраст всех пациентов отделения интенсивной терапии составляет 68 лет. 84,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

С начала пандемии 1376 пациентов уже покинули реанимационное отделение. За последние сутки в Греции от COVID-19 умерли 40 человек. Всего от последствий COVID-19 скончались 6597 жителей Греческой республики. Из них 95,7% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

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