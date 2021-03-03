Подгорица, , 20:41 — REGNUM По оценкам Всемирного банка, в 2021 году экономика Черногории испытает самый большой спад среди стран Западных Балкан с рекордным государственным долгом, составляющим почти 100% валового внутреннего продукта (ВВП).

Такой прогноз в основном связан с высокой зависимостью страны от туризма.

Всемирный банк также подсчитал, что и без того высокий уровень государственного долга достигнет пика в 98% ВВП в 2021 году, в то время как строительство второго участка шоссе Бар-Боляре будет представлять серьезный риск для его устойчивости.

ВБ предупреждает, что обслуживание государственного долга — большая нагрузка для финансов Черногории.

Восстановление экономики будет зависеть от туризма, но пандемия коронавируса представляет серьезный риск, потому что, если она произойдет этим летом, она снова будет иметь негативные последствия для туристического сезона.