Элиста, , 20:39 — REGNUM В Элисте мальчик высушил ботинки у мемориала «Вечный огонь», о чём сообщили очевидцы в соцсетях. Полиция нашла хулигана. Им оказался 11-летний ученик одной из школ.

«В беседе с правоохранителями мальчик в присутствии своих родителей пояснил, что не осознавал противоправности своего поступка и до настоящего времени не понимал исторической ценности мемориала», — уточнили в региональном управлении МВД России.

Полиция проводит дополнительную проверку. Родители мальчика будут привлечены к ответственности «за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».