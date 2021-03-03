Париж, , 20:35 — REGNUM Вакцинация в домах престарелых Франции скоро закончится, и некоторые учреждения уже ослабили ограничительные меры. Об этом 3 марта сообщает Le Parisien.

Уже в течение нескольких дней обитателям нескольких домов престарелых Франции больше не нужно изолироваться в течение недели, во время еды, после посещения своими родственниками. Также они могут снова выезжать к родственникам при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста или прививки от коронавируса. Учреждения сняли ограничения по собственной инициативе, не дожидаясь правительственных заявлений.

По словам директора одного из домов для престарелых недалеко от Парижа, где уже ослаблены ограничительные меры, массовая вакцинация в домах престарелых доказала свою эффективность — количество смертей и заражений коронавирусом уменьшилось вдвое за несколько недель,

88-летняя Николь, обитательница того же учреждения, рассказала, что теперь развлекательные мероприятия организуются для всех, а не только по этажам. «Все как прежде, — добавила она. — У нас ощущение, что мы живем».