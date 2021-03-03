Тирана, , 22:38 — REGNUM В Албании 3 марта в результате обследования 3149 человек выявили 851 новый случай заражения коронавирусом. Ещё 903 человека были признаны излечившимися. За день вакцинацию от COVID-19 прошли 766 человек, всего же в стране вакцинировано 15 793 человек.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 109 674 случая заражения коронавирусом. 72 076 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1 856 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умер 21 пациент с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 35 742 человека (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 219 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 606 пациентов, причем уже более месяца отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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