Рим, , 20:33 — REGNUM По данным за февраль 2021 года, 54% всех зафиксированных в Италии случаев коронавируса относятся к его британскому штамму, сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения в среду, 3 марта.

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В остальном фиксируется преимущественно «классический» штамм, а третье место занимает бразильский вариант вируса (4,3% всех случаев).

По данным на 3 марта, в Италии умерли 98 635 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 343). Число подтвержденных носителей выросло на 20 884 (днем ранее — на 17 083). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 976 274 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 437 421 человек — на 6425 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 471 648 человек (за день этот показатель вырос на 28 255), что составляет 2,44% населения Италии.