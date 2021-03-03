Киев, , 20:31 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что анонсированная властью реформа «суд в смартфоне» достаточно сложна для реализации.

Об этом он заявил 3 марта в эфире телеканала «Украина 24».

Разумков дал понять, что по его мнению, ввести эту реформу в рассмотрение уголовных дел «маловероятно».

Вместе с тем спикер подчеркнул, что Рада готова утвердить все нужные документы для этой реформы, которые внесут на рассмотрение парламента офиса президента и правительство.

Напомним, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти являетсявызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей, и здесь действенным шагом может стать IT-решение, реформа под условным названием «суд в смартфоне». Инициатива Зеленского была встречена экспертными кругами крайне скептически.