Киев, 3 марта 2021, 20:31 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что анонсированная властью реформа «суд в смартфоне» достаточно сложна для реализации.
Об этом он заявил 3 марта в эфире телеканала «Украина 24».
Разумков дал понять, что по его мнению, ввести эту реформу в рассмотрение уголовных дел «маловероятно».
Вместе с тем спикер подчеркнул, что Рада готова утвердить все нужные документы для этой реформы, которые внесут на рассмотрение парламента офиса президента и правительство.
Напомним, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти являетсявызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей, и здесь действенным шагом может стать IT-решение, реформа под условным названием «суд в смартфоне». Инициатива Зеленского была встречена экспертными кругами крайне скептически.