Москва, 3 марта, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Встречи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и с премьер-министром Ливии Абделем Хамидом Дбейбой провёл в Триполи временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев, сообщили 3 марта в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

На встречах, которые состоялись накануне, 2 марта, переговорщики разбирали вопрос будущего Ливии с учётом формирования нового правительства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ливии в рамках подготовки к выборам, намеченным на конец этого года, были выбраны лица, ответственные за проведение голосования.

Главой Президентского совета Ливии был выбран Манафи, главой переходного правительства— Дбейба. Это событие положительно оценил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Москва поздравила Манафи и Дбейбу с избранием на ответственные должности.