Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от сборной России на ближайшем чемпионате Европы.

«Мы не фавориты на данный момент.

Со стороны болельщиков мы хотим видеть желание побеждать, отдавать все силы ради этого. Если болельщики это увидят — это уже полдела. Все вместе будем следить», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Напомним, что соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020, который стартует 11 июня, в группе B являются сборные Дании, Финляндии и Бельгии.