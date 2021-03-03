Брешиа, Италия, , 20:29 — REGNUM Учитель средней школы итальянской Брешии в среду, 3 марта, вызвал «в режим оффлайн» нескольких своих учеников, не слишком активно участвовавших в дистанционных занятиях, передают местные СМИ.

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Вместе с учащимися, однако, в школу пришли карабинеры: как выяснилось, вследствие появления в классе «лишних» школьников оказались нарушены утвержденные нормы по предельному числу учеников.

Родителям учащихся были сделаны предупреждения о необходимости лучше следить за «дистанционным» прилежанием детей.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.