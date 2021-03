Санта-Моника, США, , 20:29 — REGNUM Менеджер студии Naughty Dog и сценарист игры The Last of Us: Part II Нил Дракман дал понять, что его компания сейчас работает сразу над несколькими проектами. Публикацию он разместил 3 марта на своей Twitter-странице.

«Если вы пишете мне в Твиттере, спрашивая о будущем проекте, то я ничего не могу сказать…, — написал Дракман, попросив поклонников проявить терпение, — у нас есть несколько интересных вещей, которыми нам не терпится поделиться с вами».

Разработчик добавил, что студия сообщит геймерам информацию при первой возможности.

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1366841513498472448

Напомним, в июле 2020 года Naughty Dog разместила объявления о вакансиях, в которых сообщила, что ищет сотрудников для проекта некой однопользовательской игры. Кроме того, в августе 2020 года в сеть утекло видео с демонстрацией многопользовательской игры на основе The Last of Us: Part II.

