Приштина, , 20:32 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 3 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 2 532 образцов в крае выявили 568 носителей коронавируса, из них 285 — в Приштине. Уже неделю отмечается рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса, однако в этот раз рост можно назвать галопирующим — днем ранее было выявлено только 488 носителей.

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Ещё 295 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По официальным данным, всего в Косово выявлены 70 753 случая заражения коронавирусом. 60 628 пациентов уже здоровы. 1620 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19 в возрасте от 55 до 89 лет. Лечение проходят 8 505 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Тем временем время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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