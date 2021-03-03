Тобольск, Тюменская область, , 20:29 — REGNUM Депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич оштрафован 3 марта 2021 года Тобольским городским судом на одну тысячу рублей. Об этом сообщает пресс-служба тюменского областного отделения КПРФ.

Судебное заседание длилось 10 минут. Юрия Юхневича признали виновным в административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») за репост ролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест — 2002», который был признан экстремистским по решению Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году. Причём репост был сделан 5 сентября 2020 года, и ролик был удалён со страницы депутата.

В тюменском отделении КПРФ отметили, что в соответствии с п. «в» ч. 3.2 ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» лица, подвергнутые административному наказанию по ст. 20.29 КоАП РФ в течение года не имеют право баллотироваться кандидатами. Юрий Юхневич, как яркий представитель КПРФ в Тюменской области, собирался вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы в региональный парламент в сентябре 2021 года.

«КПРФ считает, что решение суда есть ничто иное как политическая расправа над оппонентами. Уже сейчас очевидно, что весь этот спектакль затевался с единственной целью — не допустить депутата-коммуниста в следующих созыв. Юрий Юхневич — яркий политик, который в карман за словом не лезет. Его выступления на думе — всегда жесткие по отношению к действующей власти», — заявили тюменские коммунисты.