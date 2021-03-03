Нижний Новгород, , 20:26 — REGNUM Двое нижегородцев, один из которых оказался тезкой фигуранта дела об убийстве семьи в Нижегородской области, получают сообщения с угрозами. Фото парней распространяется по социальным сетям под новостью о трагедии. Молодые люди, которые не имеют никакого отношения к убийству, возможно, будут отстаивать свое честное имя в суде. Об этом написали нижегородские СМИ 3 марта.

По данным издания, одна из нижегородских групп в социальной сети «ВКонтакт» разметила публикацию об убийстве в поселке Кудьма Нижегородской области. В посте упоминается имя одного из возможных фигурантов дела — Вазгена Адибекяна, который, предположительно, помогал скрыться вероятному преступнику.

Сообщение проиллюстрировано фотографией двух посторонних людей — Эдгара Григоряна и его друга Вазгена, который оказался тезкой возможного соучастника преступления.

«Сообщества в соцсетях тут же подхватили информацию — и пошла волна репостов. Кто-то из комментаторов нашёл в соцсетях личные страницы парней — и в результате на них обрушилась волна сообщений, наполненных ненавистью и угрозами», — пишет NewsNN.ru

По словам Григоряна, сейчас его ситуацией «занимаются юристы». Он призывает пользоваться информацией из проверенных источников и не доверять социальным сетям.

ИА REGNUM напоминает, что 28 февраля в доме, расположенном в поселке Кудьма (Нижегородская область), были обнаружены убитыми мальчик, его мать, дедушка и бабушка. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.

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