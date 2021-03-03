Кальяри, Италия, , 20:25 — REGNUM С 8 марта 2021 года все прибывающие на остров Сардиния должны будут сдавать экспресс-тест на коронавирус, заявил в среду, 3 марта, глава региона Кристиан Солинас.

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Потратить несколько минут личного времени — не самая большая цена за то, чтобы внести свой вклад в эпидемиологическую безопасность острова, сказал он.

Сейчас Сардиния — наиболее благополучный с эпидемиологической точки зрения регион Италии, число заражений невелико и снижается.

По данным на 3 марта, в Италии умерли 98 635 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 343). Число подтвержденных носителей выросло на 20 884 (днем ранее — на 17 083). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 976 274 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 437 421 человек — на 6425 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 471 648 человек (за день этот показатель вырос на 28 255), что составляет 2,44% населения Италии.