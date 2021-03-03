Нижний Новгород, , 20:25 — REGNUM В Автозаводском районе Нижнего Новгороде 15-летний юноша напал на старшего брата. Пострадавший находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом 3 марта сообщил Следственный комитет по Нижегородской области.

По информации следователей, инцидент произошел вечером 2 марта. Подозреваемый напал на 20-летнего брата и ударил его ножом. Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Нижегородские СМИ сообщают, что подозреваемый «учится в средней школе, никогда не состоял на профилактических учетах, имеет положительные характеристики от учителей и знакомых».

«Братья проживали втроем с матерью. Накануне произошедшего потерпевший поссорился с матерью и ударил ее. Пострадавший нигде не учился и не работал», — пишет NN.ru

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».