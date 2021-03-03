Лондон, , 20:24 — REGNUM Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о своем отношении к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу перед матчем этих команд в рамках Английской премьер-лиги.

«В АПЛ лучшие клубы и тренеры мира, и Юрген определенно в их числе. Он это доказал. Играть против него — вызов для меня. Но это не теннисный матч — на поле выйдут наши команды. «Челси» нужно хорошо подготовиться.

Юрген доказал, что он выдающийся тренер, он любую команду превращает в единое целое. Он важнейшая часть клуба.

Мы, безусловно, знакомы, но не так хорошо, как многие думают. В «Майнце"мы не встречались, в «Боруссии"я был его преемником, так что, очевидно, там мы тоже не пересеклись.

Мы, конечно, видимся, когда какой-нибудь игрок «Майнца» проводит прощальный матч, с Клоппом общаться очень приятно. Мы встречаемся на конференциях для тренеров, собраниях, организованных УЕФА, и там вместе обедаем. Он славный, очень интересный человек. Но мы не так близко знакомы, как кажется», — приводит слова немецкого специалиста портал Football.London.

Завтра, 4 марта, «Ливерпуль» примет на своем поле «Челси» в рамках 27-го тура АПЛ.