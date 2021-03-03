Киев, , 20:23 — REGNUM Верховный суд Украины открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением Совнацбеза, введенным в действие указом президента Зеленского от 2 февраля, сообщает вечером 3 марта «112-Украина».

Согласно источнику, производство открыто уже по трем искам компаний ООО «Новини 24 години» (Newsone), ООО «Лидер-ТВ» и ООО «Новий формат ТВ» (телеканал «112 Украина»).

Как говорится в материале, слушание дел назначено на конец марта — начало апреля. В рамках подготовки дел к слушанию судом по ходатайству истцов затребованы документы от президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые стали основанием для введения санкций.

Также судом удовлетворена просьба истцов о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной рады Украины.

Таким образом, органы, принимавшие участие в подготовке введения санкций против телеканалов, предстанут перед судом в открытом судебном процессе, где должны будут сообщить о конкретных фактах, послуживших основанием для закрытия телеканалов.

Делам, по которым открыто производство в Верховном суде, присвоены номера: 9901/34/21, 9901/42/21, 9901/45/21.

ИА REGNUM напоминает, что Верховный суд Украины в феврале вынес несколько постановлений по искам граждан относительно блокирования оппозиционных телеканалов. В частности, 10 февраля стало известно, что один такой иск оставлен без движения и от истца требуются дополнительные обоснования, второй — сразу же отклонен.

Ранее в оппозиции заявляли, что будут бороться с произволом нынешней власти исключительно в правовой плоскости.