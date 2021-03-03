Рим, , 20:22 — REGNUM Для начала производства на территории Италии собственной вакцины от коронавируса понадобится от 4 до 6 месяцев, с таким заявлением выступили ученые и представители фармкомпаний на встрече с руководителями министерства экономического развития страны в среду, 3 марта.

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Ранее итальянские министры отмечали, что создание собственной вакцины — лучший способ справиться с эпидемией. Сейчас вакцину Pfizer и AstraZeneca Италия получает с опозданием и не в тех объемах, что были согласованы, это создает угрозу срыва общенациональной прививочной кампании. Кроме того, есть вопросы и к качеству этих вакцин.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения. При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.

По данным на 3 марта, в Италии умерли 98 635 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 343). Число подтвержденных носителей выросло на 20 884 (днем ранее — на 17 083). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 976 274 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 437 421 человек — на 6425 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 471 648 человек (за день этот показатель вырос на 28 255), что составляет 2,44% населения Италии.