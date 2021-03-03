Киев, , 20:18 — REGNUM 100 тысяч украинцев уже записались в «лист ожидания» вакцинации от COVID-19, сообщил вечером 3 марта вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чиновник отметил, что подавляющее большинство граждан записываются через электронное приложение и всего около 3 тыс. человек — с помощью контакт-центра минздрава.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский заявил, что темпы вакцинации против коронавируса на Украине пока «не очень быстрые», хотя вакцина в наличии есть. Зеленский отметил, что 1 марта, в первый день записи в очередь на вакцинацию было около 40 тысяч желающих.

По официальным данным, с 24 февраля в стране вакцинировано менее 7 тыс. человек.

В свою очередь, министерство здравоохранения запретило разглашать информацию о производителях и поставщиках вакцины против COVID-19, закупленной из государственного бюджета.

Мэр города Николаев заявил, что горожане, которые будут отказываться от вакцинации от COVID-19, в случае заболевания коронавирусом, будут лечиться не за счет государства, а за свой счет.