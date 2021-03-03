Париж, , 20:18 — REGNUM Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который сейчас занимает одну из должностей в ФИФА, рассказал о проблемах современного футбола.

«Главные угрозы для футбола? Допинг и коррупция. Также можно назвать количество матчей, проводимых за сезон, и связанные с этим риски для здоровья игроков. Нам нужно подумать, как можно изменить календарь. Нужно ответственно подходить к таким вопросам. Есть ли смысл, в том числе с точки зрения окружающей среды, во всех этих поездках во время пауз на матчи сборных?

Нужно все это организовать иначе, перегруппировать даты проведения матчей сборных. Одно из решений — проводить ЧМ, Евро и другие континентальные первенства каждые два года, а все остальное отменить. Лига чемпионов проводится каждый сезон и по-прежнему престижна.

Люди хотят следить за матчами, действительно имеющими значение, и за действительно важными турнирами», — приводит слова французского специалиста портал Le Parisien.