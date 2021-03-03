Рим, , 20:17 — REGNUM Правительство Италии не намерено полностью закрывать школы из-за пандемии коронавируса, заявил в среду, 3 марта, новый министр образования Патрицио Бьянки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Дистанционное обучение — метод, который следует использовать только «в экстремальных ситуациях», но как раз сейчас положение дел именно таково, добавил министр.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 3 марта, в Италии умерли 98 635 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 343). Число подтвержденных носителей выросло на 20 884 (днем ранее — на 17 083). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 976 274 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 437 421 человек — на 6425 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 471 648 человек (за день этот показатель вырос на 28 255), что составляет 2,44% населения Италии.