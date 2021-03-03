Рим, , 20:14 — REGNUM Если правительство Италии утвердит новые правила в отношении «красных зон», то число школьников и студентов на дистанционном обучении вырастет вдвое, до 6 миллионов человек, такие данные опубликованы в профильном экспертном издании Tuttoscuola в среду, 3 марта.

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Согласно новым правилам, которые могут быть утверждены правительством, регион будет объявляться «красной зоной» и очное обучение будет приостанавливаться, если число зараженных коронавирусом превышает 250 на сто тысяч населения.

По данным на 3 марта, в Италии умерли 98 635 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 343). Число подтвержденных носителей выросло на 20 884 (днем ранее — на 17 083). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 976 274 — почти 5% населения страны. В настоящее время заражены 437 421 человек — на 6425 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 471 648 человек (за день этот показатель вырос на 28 255), что составляет 2,44% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.