Скопье, , 20:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 3 марта сообщили о том, что за сутки в результате обследования 3312 человек в стране выявили 807 носителей коронавируса. Еще 314 человек выздоровели.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 104 548 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3156 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа пять — за последние сутки. 92 189 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 9 203 человека — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост заболеваемости связывают с распространением британского штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

В среду, 17 февраля, в стране началась вакцинация от COVID-19, однако участие в ней пока могут принять только медицинские работники: массовая вакцинация будет невозможна до прибытия в страну 200 тысяч доз вакцины из Китая и 100 тысяч доз вакцины из России.

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