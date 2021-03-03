Екатеринбург, , 20:13 — REGNUM Обвинённый на Урале в педофилии 83-летний мастер спорта СССР и детский тренер Николай Р. больше не будет работать с детьми. Об этом он заявил уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Это произойдёт даже в том случае, если он докажет свою невиновность. Пожилой человек отметил, что не представляет себе, как можно тренировать детей, показывать им движения и приёмы и при этом совсем не прикасаться к ним.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из воспитанниц, 10-летняя девочка, обвинила Николая Р. в сексуальном преступлении. Это произошло после того, как он не допустил её до занятий без справки и попросил выйти из зала. Сейчас заслуженный человек находится в СИЗО. При этом и те, кто его знают, и многие из комментаторов в соцсетях и на форумах не верят в его виновность и уверены, что его оговорили. Сам он рассказал Мерзляковой, что подписал признание в совершении преступления, поддавшись на слова следователя о том, что если он признается, то дело закроют, а его отпустят.

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