Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Сенат Конгресса США планирует провести 3 марта голосование касательно продвижения пакета экономической помощи размером в $1,9 трлн. Об этом сообщает Reuters.

Если в Сенате примут данный проект в рассмотрение, то итоговое голосование может пройти позднее на этой неделе.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена предложила масштабный законопроект на сумму $1,9 млрд для помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Законопроект предлагает выделить средства на вакцины, увеличить пособие по безработице и помочь ряду предприятий по всей стране.

Конгрессмены от Демократической партии ожидают, что Байден подпишет закон не позднее 14 марта.

Отметим, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл считает проект слишком дорогостоящим.