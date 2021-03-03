Милан, Италия, , 20:09 — REGNUM В четвертом квартале 2020 года ВВП Италии сократился на 1,9% в сравнении с предыдущим кварталом и на 6,6% — в сравнении с аналогичным показателем 2020 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 3 марта.

К концу 2020 году снижение объема ВВП замедлилось — в целом по году оно составило 8,9%, худшие показатели были зафиксированы во втором квартале.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и превысил отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.