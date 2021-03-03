Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Главным геополитическим вызовом для Вашингтона в XXI веке являются отношения с Пекином, заявил 3 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен.

В ходе выступления в Вашингтоне на тему стратегии новой американской администрации глава Госдепа заявил, что отношения с Китаем — это «крупнейший вызов», но есть и другие.

Блинкен «Несколько стран представляют серьёзный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, Белый дом заявил, что не намерен ухудшать отношений с Россией, но и перезагрузку их в Вашингтоне не планируют.

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