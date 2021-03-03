Саранск, , 20:06 — REGNUM Врио главы Мордовия Артём Здунов вместе с руководителем Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорем Кокуновым проверили готовность аварийной и пожарно-спасательной техники МЧС Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам главы регионального управления МЧС Андрея Наумова, временной промежуток между паводком и пожароопасным сезоном минимален.

«Все это может произойти очень быстро. Мы должны быть готовы к любой ситуации», — подчеркнул руководитель республики.

Ключевой техникой оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в республике является подвижной пункт управления, в состав которого входят автомобиль главы региона и управления МЧС, а также узел связи, оборудованный коротковолновой, ультракоротковолновой и спутниковой связью.

Кроме того, республика располагает уникальным автомобилем, выпущенным компанией «Нефтехгазмаш» в Рузаевке. емкость его цистерны составляет 20 кубометров, что в три-четыре раза превышает емкость стандарт моделей. По сути, это мобильный водоем.

Также Наумов отметил, что по технической оснащенности и проценту готовности техники Мордовия является лидером в РФ. В числе необходимых плавательных средств — надувные, каркасные, весельные, моторные лодки и катера.

«Спасатели готовятся ко всем вариантам развития событий. Паводок будет, и хочется пожелать, чтобы эта специализированная техника не нашла боевого применения, а была использована только в показательном и учебном порядке», — выразил надежду глава управления Ростехнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, период разлива рек в Мордовии прогнозируется в начале апреля. В зону возможного подтопления в республике попадают 57 населенных пунктов, девять низководных автомобильных мостов и 16 участков автодорог общей протяженностью около 9 км.

Ещё в конце февраля Здунов поручил министру ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игорю Чадову проконтролировать проведение противопаводковых мероприятий в республике. Также он поручил подготовить детальную карту маршрутизации по всем районам республики на случай различных ЧС.

Читайте также: В Мордовии во время паводка может затопить почти 60 населённых пунктов