Екатеринбург, , 20:01 — REGNUM Заключение 83-летнего мастера спорта СССР и детского тренера Николая Р. под стражу является чрезмерной мерой. Об этом заявила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая посетила его в СИЗО.

Она отметила, что Р. никогда не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Кроме того, его вина в педофилии не доказана. Также Мерзлякова попросила соответствующие органы тщательно проверить доводы и обстоятельства, изложенные в защиту этого заслуженного человека в ряде СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Р. признался в сексуальном преступлении против одной из своих воспитанниц и затем по решению суда попал в СИЗО. Сам он объяснил признание обманом со стороны следователя. По словам гражданина, в тот день он всего лишь не допустил девочку до занятий и попросил покинуть зал. Это произошло на глазах других детей, которые подтверждают невиновность своего тренера в инкриминируемом ему преступлении.

Добавим, люди, знающие Р., не поверили обвинению. Отметим, что на форумах и в соцсетях граждане также не доверяют версии следствия.

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