Москва, , 20:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил сноубордистку Софию Надыршину с победой на ЧМ в Рогле (Словения) в параллельном слаломе. Телеграмма опубликована 3 марта на сайте Кремля.

«От души поздравляю Вас с триумфом на ЧМ в Словении. Ваша победа — достойная награда за годы упорных тренировок, яркий талант и неизменную нацеленность на успех. … В борьбе с сильными и амбициозными соперницами Вы показали лучший результат», — отметил Путин и пожелал спортсменке новых достижений и всего доброго.

Надыршина завоевала золото в параллельном слаломе ЧМ-2021 2 марта. Она стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине.

1 марта она также взяла серебро в параллельном гигантском слаломе.