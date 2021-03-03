Москва, , 19:58 — REGNUM Объем инвестиций в основной капитал в России за 2020 год сократился на 1,4% и составил 20,118 трлн рублей. Об этом сообщает 3 марта Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оперативным данным ведомства, в IV квартале года инвестиции в основной капитал выросли на 1,2% в годовом выражении.

Также Росстат пересмотрел свою оценку снижения инвестиций в III квартале с прежних 4,2% до 5%, во II квартале — с 7,6% до 5,3%. Оценка роста показателя в I квартале повышена с 1,2% до 3,5%.

Кроме этого, ведомство уточнил свои данные по инвестициям в России в 2019 году, повысив оценку с 1,7% до 2,1%.