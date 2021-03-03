Москва, , 19:56 — REGNUM Супруга полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева — Алана Мамаева — найдена без сознания в Москве. Ее госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Об этом 3 марта передет Telegram-канал Baza.

Друзья не смогли достучаться до неё и вызвали спасателей. Девушка найдена без сознания.

Ранее Мамаева обвинила мужа в измене, опубликовав на странице в соцсетях паспортные данные и фото испанки, которую подозревает в связи с супругом.

В этом сезоне футболист Мамаев принял участие в 9 матчах РПЛ, забил 2 мяча.