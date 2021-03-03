Киев, , 19:56 — REGNUM Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцины от коронавируса.

Об этом он заявил в эфире Radio Expres, сообщили 3 марта украинские и словацкие СМИ.

Матович сразу же подчеркнул, что это шуточное предложение. При этом он пожаловался, что в Словакии есть устойчивое мнение о том, что договоренности с Россией автоматически означают якобы государственную измену.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобные слова портят дружеские отношения между странами.

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — заявил дипломат через социальные сети.

Почти сразу же МИД Украины потребовал официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за «некорректные высказывания», отметив, что подобные «шутки» являются особенно оскорбительными для Украины в условиях «российской агрессии».

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений», — говорится в заявлении МИД.

ИА REGNUM отмечает, что с 1920 по 1939 ггод большая часть нынешней Закарпатской области Украины входила в состав Чехословакии под названием «Подкарпатская Русь».