Киев, 3 марта, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Отставки правительства Украины потребовала партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» в опубликованном 3 марта заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Оппозиционная платформа — за жизнь» считает, что единственной достойной оценкой деятельности «команды [премьер-министра Дениса] Шмыгаля» является их безоговорочная отставка, — сказано в документе. — Чтобы преодолеть разруху, побороть бедность и остановить конфликт на Донбассе, нужна полная смена курса и полная перезагрузка власти».

Оппозиционеры отметили, что за год работы нынешнее украинское правительство переплюнуло в «достижениях» своих предшественников: экономика сократилась на четыре процента, промышленный спад превысил пять процентов, капитальные инвестиции в стране рухнули на 38,2% за прошлый год, госдолг же увеличился более чем на 550 млрд гривен.

По данным авторов заявления, каждый второй житель Украины находится за чертой бедности. На Украине растут тарифы и цены, при этом происходит дискриминация в политическом, социальном, языковом, культурном вопросах. Что касается ситуации с коронавирусом, власть «смогла только отправить людей на карантин, попутно «закатав в асфальт» десятки миллиардов гривен из бюджетного фонда».

Указали оппозиционеры также на марионеточный характер экономического блока: украинские власти работают на выполнение условий МВФ.

«Поэтому недофинансированы медицина и образование, продолжается «оптимизация» школ и закрытие больниц, увольняются врачи и учителя, — заявляет оппозиция. — Команда Шмыгаля должна была защитить интересы украинского народа, но предпочла встать на сторону внешних кредиторов».

Партия Виктора Медведчука добавила, что украинские власти профанировали договорённости в нормандском и минском форматах. Пока в Донбассе продолжается война, «миллиарды бюджетных гривен продолжают оседать в карманах силовиков и чиновников, которые не хотят мира».

Напомним, накануне, 2 марта, официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы Алексей Никоноров заявил, что Киев отказывается обсуждать возможные варианты прекращения эскалации конфликта в Донбассе.

Никоноров «При этом украинская сторона продолжает отрицать обстрелы и цинично заявлять, что выполняет меры по усилению режима прекращения огня, однако факты свидетельствуют об обратном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 марта, полпред России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что «Украина провоцирует военную эскалацию конфликта» в Донбассе.