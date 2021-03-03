Екатеринбург, , 19:50 — REGNUM В Екатеринбурге обвинённый в педофилии 83-летний детский тренер Николай Р. поверил утверждению следователя о том, что если подпишет то заявление, которое ему продиктуют, то сможет вернуться домой. Об этом он заявил свердловскому Уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой, которая посетила его в СИЗО, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Р. хотел как можно быстрее покончить историю с жалобой, поданной на него матерью одной из воспитанниц. Но вместо этого суд отправил его под арест. Тренер также пояснил Мерзляковой, что не понимает причины, по которой родители обратились в правоохранительные органы. Он отметил, что в тот день не допустил девочку до занятий без необходимой медицинской справки и попросил её покинуть зал.

Отметим, это подтверждают и те дети, которые находились в зале. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, о девочке, заявившей о педофилии, имеются склонности к фантазии. Также добавим, что многие люди, которые его знают, не верят в то, что он мог совершить преступление против ребёнка. А на форумах и в соцсетях некоторые граждане опасаются, что заниматься с детьми сейчас может быть опасно в связи с возможными обвинениями в педофилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральцы не поверили девочке, обвинившей 83-летнего тренера в педофилии