Архангельск, 3 марта 2021, 19:50 — REGNUM Земельный участок на станции Шиес, где планировали построить полигон для захоронения московских отходов, освободят от построек к концу марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.
Накануне с инвестором скандального проекта провел встречу зампредседателя регионального правительства Евгений Автушенко.
Он добавил, что речь, по сути, идет о единственном оставшемся здании — жилом модуле ООО «Технопарк», — а также о нескольких десятках бетонных плит, оставленных на участке для того, чтобы обеспечить выезд техники.
Ранее в ходе работ по рекультивации с территории было вывезено 685 бетонных плит, демонтированы 295 столбов, а также все остальные постройки.
Напомним, что в июне 2020 года по поручению главы региона строительство полигона, за отмену которого местные жители боролись два года, было исключено из списка приоритетных инвестпроектов Архангельской области.