Архангельск, , 19:50 — REGNUM Земельный участок на станции Шиес, где планировали построить полигон для захоронения московских отходов, освободят от построек к концу марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Накануне с инвестором скандального проекта провел встречу зампредседателя регионального правительства Евгений Автушенко.

«Представители «Технопарка» гарантировали, что до конца марта уберут с площадки на станции Шиес, где проводится рекультивация, все свои постройки», — сообщил чиновник.

Он добавил, что речь, по сути, идет о единственном оставшемся здании — жилом модуле ООО «Технопарк», — а также о нескольких десятках бетонных плит, оставленных на участке для того, чтобы обеспечить выезд техники.

Ранее в ходе работ по рекультивации с территории было вывезено 685 бетонных плит, демонтированы 295 столбов, а также все остальные постройки.

«Первый, технический этап рекультивации подходит к концу. С наступлением тепла на месте, где прекращено строительство мусорного полигона, будут высажены молодые деревья», — отметил Евгений Автушенко.

Напомним, что в июне 2020 года по поручению главы региона строительство полигона, за отмену которого местные жители боролись два года, было исключено из списка приоритетных инвестпроектов Архангельской области.