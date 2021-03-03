Москва, , 19:48 — REGNUM Россия в январе 2021 года экспортировала 2,177 миллиона тонн пшеницы, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 3 марта Росстат.

Общий экспорт из России зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в январе увеличился на 20,2% в годовом выражении и составил 2,817 миллиона тонн. При этомэкспорт кукурузы снизился на 1,5% — до 489 тысяч тонн.

Сообщается также, что по состоянию на 1 февраля запасы зерна и зернобобовых без учёта кукурузы в сельскохозяйственных организациях составили 18,4 млн тонн, что на 7,4% больше, чем было годом ранее.

В том числе запасы пшеницы увеличились на 19,1% — до 11,54 миллиона тонн, запасы кукурузы выросли на 9,3% — до 3,14 миллиона тонн.