Ижевск, , 19:46 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал запрос главы Малопургинского района Сергея Юрина в адрес ОНФ (Общероссийского народного фронта) с требованием предоставить документы и доказать, что организация не является иноагентом. По мнению главы республики, вести диалог в таком формате и быть настолько не в курсе общественной жизни недопустимо.

«Я ознакомился с крайне странным письмом, которое глава Малопургинского района отправил в ОНФ — одну из крупнейших общественных организаций в нашей стране и регионе», — отметил Бречалов.

Он уверен, что глава муниципалитета как представитель публичной власти и должностное лицо должен понимать место и роль общественных организаций в социальной жизни, а также уметь выстраивать конструктивный диалог и совместную работу в интересах жителей.

«К сожалению, глава Малопургинского района не продемонстрировал такой готовности. Считаю, что это недопустимо», — заявил глава региона изданию «Коммерсантъ — Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений и единая дежурно-диспетчерская служба Малопургинского района Удмуртии объявили тендер для приобретения автомобиль Toyota Camry или его аналога, начальная цена лота составляла 2,227 млн рублей.

В ОНФ сочли закупку расточительной, особенно в финансово непростое для страны время. На имя главы района Сергея Юрина было направлено письмо с просьбой отменить тендер и пересмотреть планы покупки автомобиля в пользу отечественного авто эконом-класса стоимостью до 1 млн рублей.

В ответ на запрос ОНФ глава Малопургинского района Сергей Юрин прислал письмо с требованием к движению предоставить все учредительные документы, а также «актуализированную выписку из Министерства юстиции РФ о том, что ваша организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности».

ОНФ в свою очередь направил письмо в прокуратуру Удмуртии с просьбой проверить запрос чиновника и дать ему юридическую оценку.

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