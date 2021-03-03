Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Известный инсайдер Navtra заявил, что в ближайшее время может состояться релиз расширенной версии игры Death Stranding. Об этом 3 марта сообщает портал Game Rant.

Когда один из пользователей форума Resetera задал ему вопрос об этом проекте, Navtra ответил, что эта версия Death Stranding «уже довольно давно готова и закончена». Он добавил, что игру могут анонсировать во время очередного выпуска передачи State of Play.

Пока нет информации о том, что чем расширенное издание Death Stranding будет отличаться от обычной версии. Ранее Navtra сообщал, что игра может получить дополнительный сюжетный контент, который при этом будет платным. Издание Game Rant предположило, что студия Хидео Кодзимы может применить тот же подход, который использовала Square Enix в случае Final Fantasy VII Remake.

Напомним, релиз Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года. Игра была удостоена премии The Game Awards 2019 в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшее музыкальное сопровождение/оригинальная музыка» и «Лучшая актёрская игра».

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