Орел, , 19:42 — REGNUM Громкое уголовное дело в отношении экс-директора АО «Орелоблэнерго» о хищении более шести миллионов рублей в ближайшее время будет передано в суд. Обвинительное заключение по нему утверждено прокуратурой, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 3 марта старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, в июне 2015 года между АО «Орелоблэнерго», акции которого находятся в собственности Орловской области, и ООО «Промэнергострой» было заключено семь договоров подряда по строительству объектов электросетевого хозяйства и замене светильников наружного освещения на улицах Орла. Организатором выполнения работ выступал второй фигурант уголовного дела и созданное им юридическое лицо.

При этом часть работ по договорам была выполнена самим заказчиком, АО «Орелоблэнерго», а в акты о якобы выполненных работах подрядчиками были внесены ложные сведения. Ущерб областному предприятию составил более шести миллионов рублей.

После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Заводской районный суд Орла.