Париж, 3 марта 2021, 19:39 — REGNUM Возможно французы смогут вернуться к «более нормальной» жизни уже в апреле. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.
Однако, как уточнил Атталь, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном департаменте.
По словам пресс-секретаря, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в эту среду, 3 марта, встречу с главой правительства Жаном Кастексом и несколькими министрами, чтобы договориться о характере мер и протоколов, которые могли бы позволить открыть страну в ближайшее время.
Габриэль Атталь добавил, что цель в девять миллионов человек, которые получат хотя бы одну первую инъекцию к концу марта, все еще актуальна.
Жан Кастекс проведет в четверг пресс-конференцию, на которой должны быть объявлены новые ограничения, через неделю после определения двадцати департаментов, находящихся под усиленным контролем.