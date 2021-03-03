Париж, , 19:39 — REGNUM Возможно французы смогут вернуться к «более нормальной» жизни уже в апреле. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.

Габриэль Атталь «Предвидится возвращение к более нормальной жизни, заведения снова откроются, это свет в конце туннеля, который мы должны иметь в поле зрения».

Однако, как уточнил Атталь, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном департаменте.

По словам пресс-секретаря, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в эту среду, 3 марта, встречу с главой правительства Жаном Кастексом и несколькими министрами, чтобы договориться о характере мер и протоколов, которые могли бы позволить открыть страну в ближайшее время.

Габриэль Атталь добавил, что цель в девять миллионов человек, которые получат хотя бы одну первую инъекцию к концу марта, все еще актуальна.

Жан Кастекс проведет в четверг пресс-конференцию, на которой должны быть объявлены новые ограничения, через неделю после определения двадцати департаментов, находящихся под усиленным контролем.