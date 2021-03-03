Киев, , 19:38 — REGNUM Украина пригласила Узбекистан на саммит «Крымской платформы», сообщает 3 марта пресс-служба украинского МИД.

В частности, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Республики Узбекистан на Украине Алишером Курмановым.

«Эмине Джапарова подтвердила, что Украина будет приветствовать участие президента Республики Узбекистан в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости и в мероприятиях в рамках саммита инаугурации «Крымской платформы», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, было выражено стремление Украины к активизации двустороннего диалога с Узбекистаном по широкому спектру вопросов, в том числе, торговых, культурно-гуманитарных, а также по взаимодействию в международных организациях.

Первый заместитель главы МИД Украины заявила о желании Киева получить статус наблюдателя в Организации исламского сотрудничества и в Тюркском совете, включающем Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

О реакции посла Узбекистана на эти инициативы пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Удар по Украине — Зеленский жалуется Евросовету на «Северный поток — 2»