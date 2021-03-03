Казань, , 19:31 — REGNUM В Казани задержан 48-летний местный житель, который подозревается в серии нападений на женщин и изнасилований, совершенных в 2009—2017 годах. Об этом сообщает следственное управление СКР по Татарии.

Летом 2009 года в лесопосадке в Авиастроительном районе Казани было найдено тело 30-летней женщины с черепно-мозговой травмой и следами изнасилования. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Следственные мероприятия не дали результатов, но работа над уголовным делом продолжалась.

Спустя 11 лет с применением новейших методик были исследованы вещественные доказательства, которые сопоставили с биологическими следами мужчины, которого правоохранители проверяли на причастность к другому преступлению. Экспертиза выявила полное совпадение ДНК. Преступник был задержан и дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием»).

Также в ходе расследования были обнаружены доказательства причастности мужчины ещё к пяти нападениям на девушек и женщин в возрасте от 17 до 35 лет, двое их которых были убиты в Казани с 2011 по 2017 год.

«Мужчина полностью раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствам совершенных преступлений», — подчеркнули в ведомстве. Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также других эпизодов преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года в Томской области был арестован мужчина по подозрению в совершении серии нападений на женщин на протяжении 12 лет. Несколько женщин в Томске и области были изнасилованы неизвестным лицом. В связи со схожестью происшествий, уголовные дела были объединены в одно производство.

Установить личность подозреваемого удалось по итогам исследований с изучением вещественных доказательств, в том числе данных ДНК. Им оказался 48-летний местный житель.

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