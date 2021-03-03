Лос-Анджелес, США, , 19:29 — REGNUM Зак Снайдер сказал, что кинокомикс «Лига справедливости» изначально задумывался как нечто похожее на «Властелин колец». Об этом 3 марта сообщает портал GamesRadar.

В очередном интервью журналистам режиссёр заявил, что при создании это картины он рассматривал её как продолжение фильмов «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

«Честно говоря, это было задумано как запал для еще двух фильмов», — сказал Снайдер, добавив, что он остаётся верным этой концепции несмотря на то, что эти две картины не обязательно должны были снять.

«Это должно было стать чем-то вроде «Властелина колец», а не одноразовым. Я так думаю об этом», — отметил режиссёр.

Премьера кинокомикса «Лига справедливости» состоится на потоковом сервисе HBO Max 18 марта 2021 года. Онлайн-кинотеатр выпустит его в формате мини-сериала, состоящего из четырёх эпизодов.

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