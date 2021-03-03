Калуга, 3 марта, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Для многодетных семей деревни Большая Каменка под Калугой серьёзной проблемой стала грунтовая дорога, непроходимая в период распутицы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, проблема решится, когда будет построен Северный обход.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат наладил интернет-соединение для деревенских школьников

«В деревне предполагается большая двухуровневая развязка, тогда к нам сможет приезжать даже школьный автобус — рассказывает многодетная мама Лилия Сотникова. — Сейчас к автобусу приходится вести ребёнка через лес, но весной или осенью там пройти невозможно: есть очень топкие места, мы там сапоги теряем. В такие моменты без дистанционного обучения не обойтись».

Проблемы Большой Каменки хорошо известны депутату Андрею Нефёдову: «Отсутствие газа, дорог, и, как следствие, невозможность доставлять детей в школу, здесь просто нет автодорог нормативного качества. Детей либо возят в школу родители, либо они ходят пешком. Могу представить, как тяжело им в период распутицы».

Депутат совместно с Городской управой проработали вопрос гибридного процесса образования для проживающих в деревне школьников: совмещение очного посещения школы с дистантом по интернету. Но тут же встал вопрос качественного интернет-соединения. Мобильный интернет в Большой Каменке неустойчивый.

«Для улучшения качества интернета я за свой счет приобрёл спутниковое оборудование. В итоге получили качественный стабильный сигнал в доме, а на улицу, также за мой счет, предложил установить дополнительный Wi-Fi-роутер. Это позволит и соседям пользоваться спутниковым интернетом», — рассказал Андрей Нефёдов.