Екатеринбург, , 19:16 — REGNUM Зимой 2020−2021 года на дороги Свердловской области высыпали 240 тыс. тонн противогололёдных материалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Качество и состав смесей постоянно проверяется, уверяют власти. «Пробы исследуются ежемесячно на процентное содержание соли в смеси, оно должно составлять не менее 20%», — уточнили в департаменте. Наличие соли помогает избавить дороги от снежного наката.

В очистке трасс за это время приняли участие 341 комбинированная дорожная машина, 224 автогрейдера и 178 автомобилей с отвалом.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой в регионе не раз бушевали сильные снегопады, в МЧС неоднократно предупреждали жителей об аномальных погодных условиях.

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