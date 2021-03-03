Белград, 3 марта, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Вступление в Евросоюз остается ключевым внешнеполитическим приоритетом Сербии. Об этом заявил глава сербской дипломатии Никола Селакович 3 марта накануне визита в Германию.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

По словам министра иностранных дел Сербии, все реформы, которые страна проводит в последние годы, направленны к вступлению в ЕС.

«Мы принадлежим европейскому культурному пространству. Мы первое государство Западных Балкан, которое приняло новую методологию Европейской комиссии для приема новых членов», — передает телеканал Н1 слова Селаковича из интервью немецкому изданию «Зюдойче Цайтунг».

Министр также коснулся вопроса китайский капиталовложений в сербскую экономику. По его словам, китайские инвестиции в Сербию критикуют европейские страны, чей товарооборот с Китаем в несколько тысяч раз превышает сербский. «Мы стараемся обеспечить гражданам возможность оставаться в Сербии и содержать свои семейства. Это никак не противоречит нашей ориентации на вступление в ЕС, и это знают и наши коллеги в Москве и Пекине», — заявил Селакович.

Напомним, что по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона Евросоюз ранее принял новую концепцию расширения. Сербия, которая уже начала переговоры о присоединении к ЕС по старой методологии, согласилась продолжить переговоры по новой.